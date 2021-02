Andrea Zenga rivela cosa è successo sotto le coperte con Rosalinda: “Dei grattini, delle carezze, forse sulla schiena (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Zenga ospite a Casa Chi Lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscito Andrea Zenga che ha perso al televoto contro Stefania Orlando. Una volta uscito dal reality show di Canale 5 il ragazzo è tornato alla vita di tutti i giorni e ha concesso un’intervista a Gabriele Parpiglia. Intervenuto a Casa Chi, il figlio di Walter Zenga ha smentito categoricamente tutte le voci che sono circolate in questi giorni su un possibile rapporto intimo sotto la coperte con Rosalinda. Nonostante i due ragazzi non abbiano mai dormito insieme, un po’ di sere fa il modello e la Cannavò si sono coccolati sotto le coperte. I telespettatori più maliziosi hanno parlato di movimenti sospetti e su Twitter addirittura ha fatto ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021)ospite a Casa Chi Lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscitoche ha perso al televoto contro Stefania Orlando. Una volta uscito dal reality show di Canale 5 il ragazzo è tornato alla vita di tutti i giorni e ha concesso un’intervista a Gabriele Parpiglia. Intervenuto a Casa Chi, il figlio di Walterha smentito categoricamente tutte le voci che sono circolate in questi giorni su un possibile rapporto intimolacon. Nonostante i due ragazzi non abbiano mai dormito insieme, un po’ di sere fa il modello e la Cannavò si sono coccolatile. I telespettatori più maliziosi hanno parlato di movimenti sospetti e su Twitter addirittura ha fatto ...

