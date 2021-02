Andrea Zenga ha fatto pace con suo padre Walter? La foto che toglie ogni dubbio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Walter Zenga non ha un rapporto idilliaco con i suoi figli. Durante la sua esperienza al GFVip 5 Andrea Zenga si è confessato spesso con i suoi coinquilini su questa delicata storia. Ad un certo punto l’ex portiere dell’Inter è entrato nella casa proprio per un confronto diretto con suo figlio e gli ha promesso che una volta finito il reality si sarebbero visti e avrebbero chiarito una volta per tutte la complicata situazione tra loro due. Questa promessa sembra essere stata mantenuta. Poche ore fa Walter Zenga ha postato una foto su Instagram con suo figlio Andrea. Nello scatto anche Nicolò, altro tasto dolente nella vita dell’ex calciatore. Leggi anche –> GF Vip 5, Andrea Zenga in lacrime dopo l’incontro col ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)non ha un rapporto idilliaco con i suoi figli. Durante la sua esperienza al GFVip 5si è confessato spesso con i suoi coinquilini su questa delicata storia. Ad un certo punto l’ex portiere dell’Inter è entrato nella casa proprio per un confronto diretto con suo figlio e gli ha promesso che una volta finito il reality si sarebbero visti e avrebbero chiarito una volta per tutte la complicata situazione tra loro due. Questa promessa sembra essere stata mantenuta. Poche ore faha postato unasu Instagram con suo figlio. Nello scatto anche Nicolò, altro tasto dolente nella vita dell’ex calciatore. Leggi anche –> GF Vip 5,in lacrime dopo l’incontro col ...

GrandeFratello : Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo… - GrandeFratello : Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga... è veram… - GrandeFratello : 'Non so quello che sarà... quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo'. Andrea Zenga e Rosa… - zazoomblog : “Immenso uomo!”. Walter Zenga il commovente gesto per Andrea dopo l’eliminazione dal GF Vip - #“Immenso #uomo!”.… - Gugliel41089531 : @GF_diretta buongiorno, vorrei fare sapere ad Andrea Zenga che gli ho scritto su direct di Instagram (guglielmo33)… -