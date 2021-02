Andrea Crisanti | “Nel giro di una settimana rischiamo 30 000 o 40 000 contagi al giorno”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il microbiologo si è detto preoccupato sulla situazione delle varianti del Covid: “Variante inglese ha una diffusibilità non paragonabile a quella del ceppo originario”. Sono parole preoccupate e allarmistiche quelle espresse da, microbiologo dell’Università di Padova, nella trasmissione di approfondimento ‘Piazza Pulita’, in onda su La7. Il professore ha bocciato la strategia delle L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Crisanti

Sono parole preoccupate e allarmistiche quelle espresse da, microbiologo dell'Università di Padova, nella trasmissione di approfondimento 'Piazza Pulita', in onda su La7. Il ..., microbiologo dell'Università di Padova, è stato ospite di Corrado Formigli all'interno della trasmissione di approfondimento Piazza Pulita su La7. Il professore ha bocciato la ...Agire subito abolendo le zone gialle "incompatibili con il nuovo scenario delle varianti" per evitare che la crescita esponenziale del contagio porti ai picchi di novembre e oltre. È l'appello lanciat ...Variante inglese Covid Crisanti in collegamento a "Piazza Italia" fa una fotografia sulla situazione epidemiologica. Boccia la zona gialla.