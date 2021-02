Andrea Crisanti: “Lockdown totale da evitare. Ma a che prezzo?” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riaprire o chiudere per il virus? “Ce lo dirà il virus questa settimana. Il Lockdown totale, se possibile, come tutti, lo vorrei evitare. Però bisogna chiedersi: se vogliamo mandare avanti l’economia che prezzo siamo disposti a pagare? Perché con la variante inglese casi aumentano”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio1, Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova. Poi ancora: “Quando la variante inglese si impone porta sempre delle chiusure, perché infetta più persone e se non si chiude il sistema non ce la fa. Più i colori vanno verso il chiaro, più le persone girano e il virus circola. Questo tiramolla finirà solo quando riusciremo a vaccinare più persone possibili”, ha aggiunto il medico, ospite di Un giorno da pecora. Poi ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riaprire o chiudere per il virus? “Ce lo dirà il virus questa settimana. Il, se possibile, come tutti, lo vorrei. Però bisogna chiedersi: se vogliamo mandare avanti l’economia chesiamo disposti a pagare? Perché con la variante inglese casi aumentano”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio1,, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova. Poi ancora: “Quando la variante inglese si impone porta sempre delle chiusure, perché infetta più persone e se non si chiude il sistema non ce la fa. Più i colori vanno verso il chiaro, più le persone girano e il virus circola. Questo tiramolla finirà solo quando riusciremo a vaccinare più persone possibili”, ha aggiunto il medico, ospite di Un giorno da pecora. Poi ha ...

PiazzapulitaLA7 : Siamo passati da 10 a 20 mila casi al giorno nel giro di 5 giorni. In Inghilterra sono passati da 10 a 70 mila casi… - PiazzapulitaLA7 : Se non si prendono decisioni, nel giro di una settimana arriveremo a 30 - 40 mila contagi. Questo è quello che è ac… - PiazzapulitaLA7 : “La maggior parte dei tamponi antigenici è realizzata con reagenti che sembra non vedano alcune delle varianti. Il… - Radio1Rai : #COVID19 'Con #variante inglese il sistema non ce la fa. Più i colori vanno verso il chiaro, più il #virus circola.… - Anto88Tartaruga : RT @PiazzapulitaLA7: Se non si prendono decisioni, nel giro di una settimana arriveremo a 30 - 40 mila contagi. Questo è quello che è accad… -