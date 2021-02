Amici 20, Sangiovanni vuole abbandonare e paragona il talent al Grande Fratello (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, di Amici 20, Rudy Zerbi è intervenuto per dare una comunicazione importante a 3 allievi del talent show: il coach di canto, nello specifico, ha deciso di volere dare un provvedimento disciplinare a Deddy, Leonardo e Sangiovanni che, per altro, fanno parte del suo team. I primi due sembrano aver accettato la decisione, anche se a malincuore, Sangiovanni, invece, non l’ha presa bene e ha dato di matto dicendo che vuole abbandonare Amici 20 e ha paragonato il programma condotto da Maria De Filippi al Grande Fratello. Zerbi ha semplicemente fatto notare ai 3 cantanti, che nonostante i provvedimenti disciplinari nei confronti di altri tre allievi di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, di20, Rudy Zerbi è intervenuto per dare una comunicazione importante a 3 allievi delshow: il coach di canto, nello specifico, ha deciso di volere dare un provvedimento disciplinare a Deddy, Leonardo eche, per altro, fanno parte del suo team. I primi due sembrano aver accettato la decisione, anche se a malincuore,, invece, non l’ha presa bene e ha dato di matto dicendo che20 e hato il programma condotto da Maria De Filippi al. Zerbi ha semplicemente fatto notare ai 3 cantanti, che nonostante i provvedimenti disciplinari nei confronti di altri tre allievi di ...

