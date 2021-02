‘Amici 20’ | è nata un’altra coppia nel programma | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E’tra i concorrenti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Enula e Alessandro Cavallo. Nel daytime andato in onda poco fa su Canale 5, la cantante e il ballerino sono apparsi molto vicini. Tra loro il feeling è ormai evidente agli occhi di tutti, tanto che il bacio non ha tardato ad arrivare. Una sera i due ragazzi, mentre gli altri dormivano, si sono ritrovati in camera e trattenersi è stato impossibile. Ultimamente Enula era stata motivo di gelosia per Giulia Stabile che aveva ipotizzato una certa simpatia tra lei e Sangiovanni. A quanto pare, però, l’interesse della ragazza è tutta per il danzatore pugliese. Che ne pensate di questo sentimento appena nato? L'articolo proviene da Isa e Chia.