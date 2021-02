America’s Cup, Vasco Vascotto: “I neozelandesi sono fortissimi. Luna Rossa può ben figurare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 6 marzo scatterà la 36ma edizione dell’America’s Cup tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa. Il Team Prada Pirelli si è meritato la chance di competere per il trofeo più antico del mondo dopo aver sconfitto con un sonoro 7-1 i britannici di Ineos Team UK nella Finale di Prada Cup. Ora l’asticella dovrà giocoforza alzarsi ulteriormente in vista dello spauracchio che porta il nome di Te Rehutai. In un’intervista sul canale Youtube del Centro Velico Caprera, Vasco Vascotto, marinaio dalla carriera costellata di trionfi ed attualmente inserito nello staff degli allenatori di Luna Rossa, si proiettato verso la sfida ai Kiwi: “sono una grandissima squadra, piena di campioni olimpici. Avranno certamente una grande responsabilità ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 6 marzo scatterà la 36ma edizione dell’Cup tra Emirates Team New Zealand e. Il Team Prada Pirelli si è meritato la chance di competere per il trofeo più antico del mondo dopo aver sconfitto con unro 7-1 i britannici di Ineos Team UK nella Finale di Prada Cup. Ora l’asticella dovrà giocoforza alzarsi ulteriormente in vista dello spauracchio che porta il nome di Te Rehutai. In un’intervista sul canale Youtube del Centro Velico Caprera,tto, marinaio dalla carriera costellata di trionfi ed attualmente inserito nello staff degli allenatori di, si proiettato verso la sfida ai Kiwi: “una grandissima squadra, piena di campioni olimpici. Avranno certamente una grande responsabilità ad ...

