America's Cup, Team New Zealand smentisce il doppio timoniere. Grant Dalton: "Non lo usiamo"

Luna Rossa ha rivoluzionato schemi assodati da decenni quando ha deciso di adottare il doppio timoniere per affrontare la Prada Cup. La scelta sembrava azzardata e aveva ricevuto diverse critiche dopo che i risultati nel round robin non erano stati soddisfacenti. Le tre sconfitte contro Ineos Uk avevano fatto pensare, a ben vedere, di problemi di comunicazione a bordo. L'intero equipaggio ha riflettuto molto, lo skipper Max Sirena ha fatto scudo, Francesco Bruni e James Spithill hanno raffinato l'intesa, Pietro Sibello è stato investito del ruolo di tattico a bordo e da quel momento Team Prada Pirelli è stato impeccabile: 4-0 agli statunitensi di American Magic in semifinale, 7-1 ai britannici di Ineos Uk in finale e biglietto per il match race contro Team New Zealand. Il sodalizio tricolore avrà la ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - lillydessi : America's Cup, stampa neozelandese: 'Luna Rossa fortunata. Non è come Alinghi nel 2003' - OA Sport - infoitsport : America's Cup, l'ultima trovata di New Zealand contro Luna Rossa: la vela vintage -

