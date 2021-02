America’s Cup, Team New Zealand si allena con vento leggero e spaventa Luna Rossa – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di allenamento per Team New Zealand nella baia di Auckland. II Defender della America’s Cup è tornato in acqua per una lunga sessione di prova in una giornata caratterizzato da vento leggero attorno agli 8 nodi, la condizione di brezza in cui i Kiwi si dovrebbero sulla carta trovare in difficoltà rispetto a Luna Rossa. I padroni di casa sono comunque sembrati convincenti nel Golfo di Hauraki anche con questa tipologia di Eolo e ovviamente spaventano l’equipaggio italiano, che spera in un vento di lieve intensità quando incominceranno le regate (a partire dal 6 marzo). Di seguito il VIDEO dell’allenamento di oggi di Team New Zealand nelle acque ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata dimento perNewnella baia di Auckland. II Defender dellaCup è tornato in acqua per una lunga sessione di prova in una giornata caratterizzato daattorno agli 8 nodi, la condizione di brezza in cui i Kiwi si dovrebbero sulla carta trovare in difficoltà rispetto a. I padroni di casa sono comunque sembrati convincenti nel Golfo di Hauraki anche con questa tipologia di Eolo e ovviamenteno l’equipaggio italiano, che spera in undi lieve intensità quando incominceranno le regate (a partire dal 6 marzo). Di seguito ildell’mento di oggi diNewnelle acque ...

