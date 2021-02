America’s Cup, stampa neozelandese: “Luna Rossa ha avuto fortuna. Non vale Alinghi 2003” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin qui la stampa neozelandese ha tenuto un approccio molto più distaccato rispetto a quella britannica. Gli inglesi non mancavano di pungere Luna Rossa quasi a ripetizione, ostentando grande sicurezza nei propri mezzi: sappiamo tutti com’è andata a finire…Ora, ad una settimana dall’inizio dell’America’s Cup, inizia però a mutare anche l’atteggiamento dei media maori: sono cominciate le provocazioni al Team Prada Pirelli. Secondo David Long, giornalista del portale Stuff, Luna Rossa è arrivata a vincere la Prada Cup esclusivamente per una questione di fortuna! L’articolo riporta testualmente: “Nel round robin hanno ottenuto tre vittorie e tre sconfitte (in realtà le vittorie erano quattro, ndr), ma hanno ottenuto la prima vittoria solo perché American ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin qui laha tenuto un approccio molto più distaccato rispetto a quella britannica. Gli inglesi non mancavano di pungerequasi a ripetizione, ostentando grande sicurezza nei propri mezzi: sappiamo tutti com’è andata a finire…Ora, ad una settimana dall’inizio dell’Cup, inizia però a mutare anche l’atteggiamento dei media maori: sono cominciate le provocazioni al Team Prada Pirelli. Secondo David Long, giornalista del portale Stuff,è arrivata a vincere la Prada Cup esclusivamente per una questione di! L’articolo riporta testualmente: “Nel round robin hanno ottenuto tre vittorie e tre sconfitte (in realtà le vittorie erano quattro, ndr), ma hanno ottenuto la prima vittoria solo perché American ...

