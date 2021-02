America’s Cup, stampa neozelandese: “Luna Rossa fortunata. Non è come Alinghi nel 2003” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin qui la stampa neozelandese ha tenuto un approccio molto più distaccato rispetto a quella britannica. Gli inglesi non mancavano di pungere Luna Rossa quasi a ripetizione, ostentando grande sicurezza nei propri mezzi: sappiamo tutti com’è andata a finire…Ora, ad una settimana dall’inizio dell’America’s Cup, inizia però a mutare anche l’atteggiamento dei media maori: sono cominciate le provocazioni al Team Prada Pirelli. Secondo David Long, giornalista del portale Stuff, Luna Rossa è arrivata a vincere la Prada Cup esclusivamente per una questione di fortuna! L’articolo riporta testualmente: “Nel round robin hanno ottenuto tre vittorie e tre sconfitte (in realtà le vittorie erano quattro, ndr), ma hanno ottenuto la prima vittoria solo perché American Magic si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin qui laha tenuto un approccio molto più distaccato rispetto a quella britannica. Gli inglesi non mancavano di pungerequasi a ripetizione, ostentando grande sicurezza nei propri mezzi: sappiamo tutti com’è andata a finire…Ora, ad una settimana dall’inizio dell’Cup, inizia però a mutare anche l’atteggiamento dei media maori: sono cominciate le provocazioni al Team Prada Pirelli. Secondo David Long, giornalista del portale Stuff,è arrivata a vincere la Prada Cup esclusivamente per una questione di fortuna! L’articolo riporta testualmente: “Nel round robin hanno ottenuto tre vittorie e tre sconfitte (in realtà le vittorie erano quattro, ndr), ma hanno ottenuto la prima vittoria solo perché American Magic si è ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - infoitsport : America's Cup | Ben Ainslie resterà ad Auckland fino ad aprile Ratcliffe | “Vogliamo più equità” - DONATELLALUCCA2 : Ad Auckland in Nuova Zelanda da sabato 6 marzo 2021 Emirates Team New Zealand e Luna Rossa si affronteranno per la… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog