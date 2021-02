America’s Cup, qual è la velocità di punta di Luna Rossa? Il dato ufficiale in regata. Ma l’allenamento di NZ… (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della fantasmagorica velocità di punta di Team New Zealand. Le chiacchiere sono molteplici e fanno riferimento a presunti picchi toccati durante gli allenamenti nel Golfo di Hauraki. Si vocifera di circa 60 nodi raggiunti con vento sostenuto, fino all’esorbitante 62 nodi di cui ha parlato il giornalista britannico Magnus Wheatley. Non sappiamo quando ci sia di vero. Magari si tratta soltanto di un bluff o di una strategia pensata dal Defender della America’s Cup: fare circolare informazioni di questo tipo per mettere paura a Luna Rossa in vista del match race che, a partire dal prossimo 6 marzo, metterà in palio la Vecchia Brocca. Sappiamo benissimo che la lotta per il trofeo sportivo più antico al mondo si consuma anche al di fuori dell’acqua, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della fantasmagoricadidi Team New Zealand. Le chiacchiere sono molteplici e fanno riferimento a presunti picchi toccati durante gli allenamenti nel Golfo di Hauraki. Si vocifera di circa 60 nodi raggiunti con vento sostenuto, fino all’esorbitante 62 nodi di cui ha parlato il giornalista britannico Magnus Wheatley. Non sappiamo quando ci sia di vero. Magari si tratta soltanto di un bluff o di una strategia pensata dal Defender dellaCup: fare circolare informazioni di questo tipo per mettere paura ain vista del match race che, a partire dal prossimo 6 marzo, metterà in palio la Vecchia Brocca. Sappiamo benissimo che la lotta per il trofeo sportivo più antico al mondo si consuma anche al di fuori dell’acqua, con ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - ahabello : @Mr00tette Matteo, guarda cosa ho trovato! For you...la più bella vittoria dell'America's Cup: Alinghi 2007 vs New… - infoitsport : America's Cup, vietato Tinder a New Zealand! Incontri galanti non consentiti -

