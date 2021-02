America’s Cup, Peter Burling: “New Zealand sfida i migliori del mondo. Spithill? Mi trovo bene con lui” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Peter Burling non è sembrato molto spaventato quando ha scoperto che Team New Zealand avrebbe dovuto affrontare Luna Rossa nel match race che assegnerà la America’s Cup. Il timoniere dei Kiwi ha rilasciato alcune dichiarazioni domenica scorsa al termine della Prada Cup e ha un po’ minimizzato il potenziale di Team Prada Pirelli, facendo capire di sentirsi in vantaggio in vista del confronto che infiammerà la baia di Auckland a partire dal prossimo 6 marzo. Il Campione Olimpico di Rio 2016 nei 49er ha conquistato la Vecchia Brocca nel 2017 e si presenta da Defender, col l’obiettivo di trionfare in casa e respingere l’assalto dell’equipaggio italiano. Peter Burling è atteso da un nuovo confronto con James Spithill, sconfitto quattro anni fa quanto l’australiano era al ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)non è sembrato molto spaventato quando ha scoperto che Team Newavrebbe dovuto affrontare Luna Rossa nel match race che assegnerà laCup. Il timoniere dei Kiwi ha rilasciato alcune dichiarazioni domenica scorsa al termine della Prada Cup e ha un po’ minimizzato il potenziale di Team Prada Pirelli, facendo capire di sentirsi in vantaggio in vista del confronto che infiammerà la baia di Auckland a partire dal prossimo 6 marzo. Il Campione Olimpico di Rio 2016 nei 49er ha conquistato la Vecchia Brocca nel 2017 e si presenta da Defender, col l’obiettivo di trionfare in casa e respingere l’assalto dell’equipaggio italiano.è atteso da un nuovo confronto con James, sconfitto quattro anni fa quanto l’australiano era al ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - mornagena : La vela, la nostra vela, qualcosa di meraviglioso! #VELA #AmericasCup - Eurosport_IT : Continuano le indiscrezioni sulla velocità massima di Team New Zealand e Luna Rossa: lo spettacolo sarà assicurato… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog