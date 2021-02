America’s Cup, neozelandesi sicuri di vincere? “Luna Rossa, ci basterebbe pareggiare le partenze” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luna Rossa ha dimostrato tutta la sua forza in partenza nelle regate disputate durante la Prada Cup. I due timonieri James Spithill e Francesco Bruni sono quasi sempre riusciti a fare la differenza nel fondamentale, giganteggiando nelle fasi di pre-start e mettendo in crisi gli avversari in uno dei momenti cruciali delle varie gare. Proprio nel “box”, infatti, nasce la fisionomia che andranno a prendere le varie regate: riuscire a scattare davanti e a impostare la prova in base alla propria lettura è fondamentale per puntare alla vittoria. Team Prada Pirelli lo ha dimostrato chiaramente durante le ultime settimane: prima il 4-0 rifilato ad American Magic, poi il 7-1 inflitto a Ineos Uk sono frutto anche delle eccellenti doti dell’australiano e del palermitano al timone dello scafo tricolore. Ora Luna Rossa si appresta ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha dimostrato tutta la sua forza in partenza nelle regate disputate durante la Prada Cup. I due timonieri James Spithill e Francesco Bruni sono quasi sempre riusciti a fare la differenza nel fondamentale, giganteggiando nelle fasi di pre-start e mettendo in crisi gli avversari in uno dei momenti cruciali delle varie gare. Proprio nel “box”, infatti, nasce la fisionomia che andranno a prendere le varie regate: riuscire a scattare davanti e a impostare la prova in base alla propria lettura è fondamentale per puntare alla vittoria. Team Prada Pirelli lo ha dimostrato chiaramente durante le ultime settimane: prima il 4-0 rifilato ad American Magic, poi il 7-1 inflitto a Ineos Uk sono frutto anche delle eccellenti doti dell’australiano e del palermitano al timone dello scafo tricolore. Orasi appresta ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - ahabello : @Mr00tette Matteo, guarda cosa ho trovato! For you...la più bella vittoria dell'America's Cup: Alinghi 2007 vs New… - infoitsport : America's Cup, vietato Tinder a New Zealand! Incontri galanti non consentiti -

