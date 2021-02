America’s Cup, Luna Rossa e New Zealand: c’eravamo tanti amati. Gli attacchi dei Kiwi e la classe italiana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luna Rossa e Team New Zealand andavano di comune accordo fino a qualche settimana fa. Il sodalizio italiano è il Challenger of Record, ovvero il primo ad avere lanciato la sfida al Defender. In virtù di questa posizione, Team Prada Pirelli si è potuta sedere al tavolo con i Kiwi e definire le regole della 36ma America’s Cup, insieme hanno concordato l’utilizzo dei rivoluzionari AC75 e tutti i dettagli tecnici di queste barche estreme. Ai detentori del trofeo sportivo più antico al mondo è spettato il diritto di scegliere la località in cui difendere il titolo e il sodalizio del patron Matteo de Nora ha optato per la baia di Auckland. Luna Rossa è dovuta passare dal torneo degli sfidanti, sobbarcandosi anche l’onere della sponsorizzazione vista la mancanza di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)e Team Newandavano di comune accordo fino a qualche settimana fa. Il sodalizio italiano è il Challenger of Record, ovvero il primo ad avere lanciato la sfida al Defender. In virtù di questa posizione, Team Prada Pirelli si è potuta sedere al tavolo con ie definire le regole della 36maCup, insieme hanno concordato l’utilizzo dei rivoluzionari AC75 e tutti i dettagli tecnici di queste barche estreme. Ai detentori del trofeo sportivo più antico al mondo è spettato il diritto di scegliere la località in cui difendere il titolo e il sodalizio del patron Matteo de Nora ha optato per la baia di Auckland.è dovuta passare dal torneo degli sfidanti, sobbarcandosi anche l’onere della sponsorizzazione vista la mancanza di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - infoitsport : America's Cup, Max Procopio: 'Luna Rossa-New Zealand? 50-50. E' difficile sorpassare' - mornagena : La vela, la nostra vela, qualcosa di meraviglioso! #VELA #AmericasCup -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog