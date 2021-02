America’s Cup, come si allena Team New Zealand? La sfida col gommone di Davies – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Team New Zealand si sta preparando per affrontare Luna Rossa nel match race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender della Vecchia Brocca è sceso in acqua negli ultimi due giorni per alcune sessioni di allenamento e ha regatato contro il gommone guidato dall’allenatore Ray Davies. In un VIDEO i Kiwi hanno spiegato come funzionano questi training, tra l’altro disputati con vento leggeri. VIDEO come SI allena Team NEW Zealand Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)Newsi sta preparando per affrontare Luna Rossa nel match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender della Vecchia Brocca è sceso in acqua negli ultimi due giorni per alcune sessioni dimento e ha regatato contro ilguidato dall’tore Ray. In uni Kiwi hanno spiegatofunzionano questi training, tra l’altro disputati con vento leggeri.SINEWFoto: Luna Rossa Press

