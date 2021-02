Ambasciatore italiano ucciso Una talpa dietro l’agguato in Congo La pista | qualcuno ha venduto Attanasio alle bande Presto sarà sentito dai pm il connazionale superstite

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Poco alla volta anche se molto lentamente, si iniziano a ricomporre i tasselli sul vile attacco incostato la vita all’Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista. Nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di Stato a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, l’inchiesta dei pm della Capitale segna un nuovo e importante risultato. Dopo aver certificato che non si è trattato di un’esecuzione ma di quello che appare sempre più come un tentativo di sequestro finito in tragedia, i magistrati romani sono riusciti ad accertare che dall’analisi dell’arma di ordinanza del militare, trovata ancora a bordo della jeep su cui viaggiava assieme al diplomatico, non è stato sparato alcun colpo. In altre parole il blitz del commando, composto da almeno sei persone, è stato talmente rapido che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore italiano

AGI - Agenzia Italia

È stata aperta con una decina di minuti di anticipo, perché la fila di persone in attesa invadeva quasi la strada, la camera ardente di Luca Attanasio, l'ucciso lunedì in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milompa. Dopo i funerali di stato ieri a Roma, da oggi è il suo paese, Limbiate (Monza e ...Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Zakia Seddiki, moglie dell'ucciso lunedì mattina in un agguato nella foresta di Virunga in Congo . "Quella mattina, ci siamo scritti via ...Zakia Seddiki non si dà pace. Quattro giorni dopo l'attacco in Congo in cui è stato ucciso suo marito, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, la donna ha una sola certezza: "Qualcuno vicino a noi, ...In seguito ai funerali di stato, Zakia Seddiki, si racconta ai microfoni del Messaggero. Dopo i funerali di stato dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, assassinato in Congo ha parlato la moglie, ...