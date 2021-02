Ambasciatore italiano morto, parla la moglie: “Qualcuno di molto vicino lo ha tradito” (Di venerdì 26 febbraio 2021) . In seguito ai funerali di stato, Zakia Seddiki, si racconta ai microfoni del Messaggero Dopo i funerali di stato dell’Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, assassinato in Congo ha parlato la moglie, Zakia Seddiki. La donna ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messaggero. “Qualcuno vicino a noi, alla nostra famiglia, lo ha tradito”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Napoli, incendio in un appartamento a Fuorigrotta: morti due anziani Ambasciatore italiano morto, la moglie: “Qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto” Zakia Seddiki non ha dubbi, suo marito Luca è stato tradito da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) . In seguito ai funerali di stato, Zakia Seddiki, si racconta ai microfoni del Messaggero Dopo i funerali di stato dell’, Luca Attanasio, assassinato in Congo hato la, Zakia Seddiki. La donna ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Messaggero. “a noi, alla nostra famiglia, lo ha”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Napoli, incendio in un appartamento a Fuorigrotta: morti due anziani, la: “che conosceva i suoi spostamenti hato, lo ha venduto” Zakia Seddiki non ha dubbi, suo marito Luca è statoda ...

ispionline : Il #PremioISPI 2020 verrà assegnato all’Ambasciatore italiano nella R.D. del #Congo #LucaAttanasio, ex studente… - Rinaldi_euro : Congo: ambasciatore italiano e carabiniere uccisi in conflitto a fuoco - AmbasciataUSA : Rendiamo omaggio all'Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vittorio Iacovacci. Siamo vicini alle loro famigl… - stefanorizzato : RT @davidelessi: 'Vorremmo sapere perché, quando Luca Attanasio nel settembre del 2017 prese servizio a Kinshasa come ambasciatore italiano… - Lucia05149332 : RT @paoloparenti9: L'intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo -