Altro che Renzi, il Pd si logora da solo. Parla Borghi (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Diceva Churchill che quando sai per cosa combatti, sai anche come farlo”. Chi conosce Enrico Borghi conosce anche la sua passione per le intemerate retoriche. Cuore montanaro e piemontese e pure Dc, Parlamentare del Pd e componente del Copasir, punta di lancia del gruppo Base Riformista, risponde così al fuoco amico di chi accusa la sua parte di “logorare” il Pd di Nicola Zingaretti. Chissà se Borghi è fra i logoratori Renziani di cui Parla Andrea Orlando… Fanno sorridere le ossessioni e fobie di chi vuole ridurci alla categoria del Renzismo. Voglio rincuorarli. Noi Dc c’eravamo prima di Renzi e ci saremo molto dopo. C’è ancora chi non ha capito perché si è chiusa la stagione comunista e commette gli stessi errori. Gli epigoni delle ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Diceva Churchill che quando sai per cosa combatti, sai anche come farlo”. Chi conosce Enricoconosce anche la sua passione per le intemerate retoriche. Cuore montanaro e piemontese e pure Dc,mentare del Pd e componente del Copasir, punta di lancia del gruppo Base Riformista, risponde così al fuoco amico di chi accusa la sua parte di “re” il Pd di Nicola Zingaretti. Chissà seè fra itoriani di cuiAndrea Orlando… Fanno sorridere le ossessioni e fobie di chi vuole ridurci alla categoria delsmo. Voglio rincuorarli. Noi Dc c’eravamo prima die ci saremo molto dopo. C’è ancora chi non ha capito perché si è chiusa la stagione comunista e commette gli stessi errori. Gli epigoni delle ...

FBiasin : D'accordo che in Europa hanno un altro metro, ma qui stiamo esagerando... #Freuler #AtalantaRealMadrid - EnricoLetta : In 3anni ci sono stati 164 cambi di casacca in Parlamento. Non c’entra la coscienza. Né all’ EuroParlamento né in n… - annatrieste : Altro che 'Quo usque tandem abutere patientia nostra'. Se fosse ancora vivo e fosse tifoso del Napoli Cicerone dire… - yufalcediluna : @Morelembaum1 Più che altro, evito fb appostaaaaaaaaaa - 93KILLSMBDY : RT @taegiprism: il razzismo verso gli asiatici è talmente normalizzato che nemmeno viene preso con la dovuta serietà e il caso di questo ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Leonardo: Drs deposita alla Sec prospetto per Ipo quota minoranza In una nota Leonardo comunica che la sua controllata Drs ha depositato il documento di ... Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine di marzo, ed è soggetto, tra l'altro, al ...

Cartelle esattoriali 2021, dal 1° marzo ripartono le notifiche ... infatti, avrebbe provocato il costante accumularsi di lavoro e, di conseguenza, il problema delle cartelle esattoriali non avrebbe fatto altro che acuirsi nel tempo piuttosto che portare a un ...

Melissa Satta, altro che De Martino: il nuovo amore è Mattia! Corriere dello Sport.it Cartelle esattoriali 2021: annullate sospensioni, ricominciano gli invii Le sospensioni inerenti alle notifiche delle cartelle esattoriali 2021 non sono state prorogate: pertanto, gli invii ripartiranno dal 1° marzo.

Ancora problemi ai motori del Boeing 777 Ancora un atterraggio di emergenza ha visto coinvolto un Boeing 777 a Mosca, capitale Russa, secondo quanto riferisce la Agence-France Presse.

In una nota Leonardo comunicala sua controllata Drs ha depositato il documento di ... Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine di marzo, ed è soggetto, tra l', al ...... infatti, avrebbe provocato il costante accumularsi di lavoro e, di conseguenza, il problema delle cartelle esattoriali non avrebbe fattoacuirsi nel tempo piuttostoportare a un ...Le sospensioni inerenti alle notifiche delle cartelle esattoriali 2021 non sono state prorogate: pertanto, gli invii ripartiranno dal 1° marzo.Ancora un atterraggio di emergenza ha visto coinvolto un Boeing 777 a Mosca, capitale Russa, secondo quanto riferisce la Agence-France Presse.