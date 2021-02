Alto Adige, lockdown duro fino al 14 marzo: scuole primarie in presenza, medie e superiori a distanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come annunciato nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente n. 10/2021 che proroga fino al 14 marzo la gran parte delle restrizioni attualmente in vigore per contrastare l'epidemia di Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come annunciato nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente n. 10/2021 che prorogaal 14la gran parte delle restrizioni attualmente in vigore per contrastare l'epidemia di Covid-19. L'articolo .

petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - terrarealtime : IL SAPERE E' POTERE 2: Lo strano caso dell’Alto Adige: primo per vaccinaz... - lukealb : Sarajevo, cittadinanza onoraria per Alexander Langer: 'Per la sua azione a favore della pace e della riconciliazion… - VeneziePost : Rimane in #arancione il Trentino Alto-Adige confermando un #Rt di 1,07 e un’#incidenzadipositività del 10%.… - rivista_Autobus : -