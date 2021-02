Altari per i criminali nazisti dentro lo stabile sgomberato. Da anni era occupato da Casapound (Di venerdì 26 febbraio 2021) Altari per Erich Priebke e Heinrich Himmler, con tanto di pane e vino offerto in omaggio agli esponenti nazisti colpevoli di crimini atroci. Hanno trovato anche questo le forze dell’ordine intervenute per sgomberare lo stabile di via San Giorgio a Maccarese, nel comune di Fiumicino, a poca distanza da Roma. L’edificio è di proprietà della ASL ma dal 2008 risultava occupato da “Fons Perennis”, un’associazione culturale vicina a Casapound, movimento politico di estrema destra. All’interno dello stabile appena sgomberato si svolgevano spesso incontri tra gli esponenti del movimento, compresi i vertici nazionali. Quando i poliziotti del Commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, si sono recati sul posto assieme alla polizia municipale hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 febbraio 2021)per Erich Priebke e Heinrich Himmler, con tanto di pane e vino offerto in omaggio agli esponenticolpevoli di crimini atroci. Hanno trovato anche questo le forze dell’ordine intervenute per sgomberare lodi via San Giorgio a Maccarese, nel comune di Fiumicino, a poca distanza da Roma. L’edificio è di proprietà della ASL ma dal 2008 risultavada “Fons Perennis”, un’associazione culturale vicina a, movimento politico di estrema destra. All’interno delloappenasi svolgevano spesso incontri tra gli esponenti del movimento, compresi i vertici nazionali. Quando i poliziotti del Commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, si sono recati sul posto assieme alla polizia municipale hanno ...

