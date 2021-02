Alonso salta la presentazione virtuale della nuova Alpine

Gazzetta_it : .@F1, #Alonso salta la presentazione virtuale della nuova @AlpineF1Team @alo_oficial -

Ultime Notizie dalla rete : Alonso salta

La Gazzetta dello Sport

Fernandonon parteciperà martedì 2 marzo alla presentazione virtuale dell'Alpine F1 per il Mondiale 2021: lo ha reso noto la stessa scuderia francese - fino all'anno scorso in F.1 come Renault - a due ...vedi anche Cuadrado out,almeno Porto e Crotone Martedì 16 febbraio, ore 21:00 Barcellona (... Juan Carlos Yuste Jiménez (SPA) Assistente 2: RobertoFernández (SPA) Quarto uomo: José María ...Il due volte campione del mondo non sarà presente per precauzione alla presentazione del 2 marzo per non pregiudicare la sua preparazione in vista della stagione del ritorno in F1.La grande attesa per l'esordio ufficiale dell'Alpine F1 Team nel Mondiale. Alonso e Ocon guidano un team estremamente ambizioso.