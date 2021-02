Alitalia, vertice Giorgetti-Giovannini: “Il progetto Ita va avanti, volontà di mantenere vettore nazionale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) I governi passano, Alitalia resta. Il primo dossier economico sconfessa la linea “mercatista” e anti stato interventista che in molti di attendevano dall’Esecutivo a guida Mario Draghi. Si va avanti, è in estrema sintesi quello che è emerso dal vertice che questa mattina al Mise ha visto riunirsi i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, il capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chiné, e il direttore generale del tesoro, Alessandro Rivera. L’incontro urgente era stato convocato mercoledì scorso dopo che erano emersi problemi di Alitalia nel pagamento degli stipendi e delle casse integrazione di febbraio. Come si legge nella nota congiunta a conclusione dell’incontro: “Abbiamo valutato la possibilità di portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) I governi passano,resta. Il primo dossier economico sconfessa la linea “mercatista” e anti stato interventista che in molti di attendevano dall’Esecutivo a guida Mario Draghi. Si va, è in estrema sintesi quello che è emerso dalche questa mattina al Mise ha visto riunirsi i ministri dello Sviluppo economico Giancarloe delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico, il capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chiné, e il direttore generale del tesoro, Alessandro Rivera. L’incontro urgente era stato convocato mercoledì scorso dopo che erano emersi problemi dinel pagamento degli stipendi e delle casse integrazione di febbraio. Come si legge nella nota congiunta a conclusione dell’incontro: “Abbiamo valutato la possibilità di portare ...

