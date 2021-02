Algeria ancora in piazza, la “Primavera araba” non è mai finita (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Andrea Dessì e Flavia Fusco) Al terzo anno di contestazione in Algeria, la mobilitazione di piazza dell’hiraknon si ferma. Neppure le misure restrittive disposte dal governo per frenare i contagi da Covid-19, gli arresti e le intimidazioni hanno impedito ai cittadini di scendere in piazza per il secondo anniversario delle proteste iniziate nel febbraio 2019. Più che per celebrare la ricorrenza, i manifestanti hanno popolato le strade della capitale e altre città algerine per reclamare, ancora, la completa destituzione del regime militare che resiste dietro le nuove figure che muovono i fili del vecchio sistema politico algerino. Nonostante gli importanti passi avanti, dalla prospettiva dei cittadini le promesse di riforma della classe politica sembrano più che mai vuote. La convocazione di nuove elezioni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) (di Andrea Dessì e Flavia Fusco) Al terzo anno di contestazione in, la mobilitazione didell’hiraknon si ferma. Neppure le misure restrittive disposte dal governo per frenare i contagi da Covid-19, gli arresti e le intimidazioni hanno impedito ai cittadini di scendere inper il secondo anniversario delle proteste iniziate nel febbraio 2019. Più che per celebrare la ricorrenza, i manifestanti hanno popolato le strade della capitale e altre città algerine per reclamare,, la completa destituzione del regime militare che resiste dietro le nuove figure che muovono i fili del vecchio sistema politico algerino. Nonostante gli importanti passi avanti, dalla prospettiva dei cittadini le promesse di riforma della classe politica sembrano più che mai vuote. La convocazione di nuove elezioni ...

