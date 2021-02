Alba Parietti: «La sinistra e le femministe non mi hanno mai difeso». E sugli insulti alla Meloni… (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Gli attacchi alla Meloni sono stati indegni». Alba Parietti, attrice che non ha mai fatto mistero di essere dichiaratamente di sinistra, intervistata dal Giornale per la rubrica Il bianco e il nero, condanna gli attacchi alla leader di Fratelli d’Italia dal professor Gozzini. Parietti: «L’attacco alla Meloni volgare e scomposto» Per la Parietti il professore ha fatto «un qualcosa da bassa osteria». E poi ancora. «Un attacco – dice – non può essere fatto in una maniera così volgare e scomposta da una persona illustre, che ha toccato la peggiore delle pozzanghere. Non direi che questi attacchi siano scientifici, anzi non hanno strategia». Poi la sferzata alla sinistra: «Quegli attacchi non portano ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Gli attacchiMeloni sono stati indegni»., attrice che non ha mai fatto mistero di essere dichiaratamente di, intervistata dal Giornale per la rubrica Il bianco e il nero, condanna gli attacchileader di Fratelli d’Italia dal professor Gozzini.: «L’attaccoMeloni volgare e scomposto» Per lail professore ha fatto «un qualcosa da bassa osteria». E poi ancora. «Un attacco – dice – non può essere fatto in una maniera così volgare e scomposta da una persona illustre, che ha toccato la peggiore delle pozzanghere. Non direi che questi attacchi siano scientifici, anzi nonstrategia». Poi la sferzata: «Quegli attacchi non portano ...

