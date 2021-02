“Aiuti? Finora solo briciole”. Ristoratori toscani fanno causa al governo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Le chiusure a singhiozzo di bar e ristoranti – oltre 160 giorni totali – costano in termini di mancati incassi milioni di euro: ecco perché un gruppo di Ristoratori toscani annuncia una azione collettiva contro il governo. Sono gli imprenditori riuniti sotto la sigla Tni-Tutela Nazionale Imprese-Ristoratori Toscana, che chiedono a Palazzo Chigi il conto dei danni provocati dal lockdown e dalle chiusure “a colori” degli ultimi mesi. La citazione è stata depositata lunedì scorso presso il tribunale civile di Roma dagli avvocati Gaetano Viciconte e Fabio Cappelletti. “Risarcire i Ristoratori di tutti i danni subiti – scrivono i legali – per l’impossibilità di esercitare la propria attività economica per effetto dei provvedimenti normativi“. L’azione collettiva dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Le chiusure a singhiozzo di bar e ristoranti – oltre 160 giorni totali – costano in termini di mancati incassi milioni di euro: ecco perché un gruppo diannuncia una azione collettiva contro il. Sono gli imprenditori riuniti sotto la sigla Tni-Tutela Nazionale Imprese-Toscana, che chiedono a Palazzo Chigi il conto dei danni provocati dal lockdown e dalle chiusure “a colori” degli ultimi mesi. La citazione è stata depositata lunedì scorso presso il tribunale civile di Roma dagli avvocati Gaetano Viciconte e Fabio Cappelletti. “Risarcire idi tutti i danni subiti – scrivono i legali – per l’impossibilità di esercitare la propria attività economica per effetto dei provvedimenti normativi“. L’azione collettiva dei ...

MarcoRandellini : RT @federico_bosco: La Spagna annuncia per marzo un altro pacchetto di aiuti da 11 miliardi di euro per aiutare le aziende colpite dalla pa… - federico_bosco : La Spagna annuncia per marzo un altro pacchetto di aiuti da 11 miliardi di euro per aiutare le aziende colpite dall… - MirkoBussi : @CheccoCasano Io però non dico che sia sbagliato, lo specifico anche. Piuttosto credo aiuti a capire perché finora… - maronusielni : @FlorenskijPavel Ha ragione, siccome il governo finora non ha saputo dare ristori e aiuti tempestivamente facciamo morire tutti. -