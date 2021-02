Agente Koopmeiners | «Tre club di Serie A ci hanno provato»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Bart Baving,di Teun, ha parlato ai microfoni di minutidirecupero.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar Bart Baving,di Teun, ha parlato ai microfoni di minutidirecupero.it del futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar. «Roma, Inter e Napoli cipensato, ma nessuna si è mai spinta fino a compiere passi concreti. Sondaggi sì, ma mai nulla di più fino a questo momento. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire tutte le posizioni a centrocampo a prescindere dal sistema di gioco. Non mi meraviglia che lo cerchino squadre importanti». Leggi su Calcionews24.com

