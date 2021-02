Aeroporto Olbia, completata l’acquisizione da parte di F2i con Blackrock e Fondazione Sardegna (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – È stata completata l’acquisizione da Alisarda SpA dell’80% circa di Geasar SpA, società di gestione dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, da parte di F2i Ligantia, la holding controllata da F2i SGR e partecipata da Fondazione Sardegna e Blackrock Infrastructure. L’Aeroporto di Olbia è il secondo per numero di passeggeri in Sardegna ed uno dei principali hub in Europa per l’aviazione generale (jet privati). Si sono infatti realizzate tutte le condizioni per il completamento dell’operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti autorità (AGCM per i profili concorrenziali, Presidenza del Consiglio rispetto alla normativa golden power) e l’espressione di gradimento da ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – È statada Alisarda SpA dell’80% circa di Geasar SpA, società di gestione dell’Costa Smeralda, dadi F2i Ligantia, la holding controllata da F2i SGR ecipata daInfrastructure. L’diè il secondo per numero di passeggeri ined uno dei principali hub in Europa per l’aviazione generale (jet privati). Si sono infatti realizzate tutte le condizioni per il completamento dell’operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti autorità (AGCM per i profili concorrenziali, Presidenza del Consiglio rispetto alla normativa golden power) e l’espressione di gradimento da ...

