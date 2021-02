Aeroporti: Olbia passa a F2i, BlackRock e Fondazione Sardegna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - L'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda passa sotto il controllo di F2i e dei partner BlackRock e Fondazione Sardegna. Secondo quanto riporta una nota di F2i, è stata completata l'acquisizione da Alisarda dell'80% circa di Geasar, società di gestione dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda. L'acquirente è F2i Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata da Fondazione Sardegna e BlackRock Infrastructure. Si sono realizzate tutte le condizioni per il completamento dell'operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti autorità (Agcm per i profili concorrenziali, Presidenza del Consiglio rispetto alla normativa golden power) e l'espressione di gradimento da parte dei soci pubblici locali, Camere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - L'Aeroporto diCosta Smeraldasotto il controllo di F2i e dei partner. Secondo quanto riporta una nota di F2i, è stata completata l'acquisizione da Alisarda dell'80% circa di Geasar, società di gestione dell'aeroportoCosta Smeralda. L'acquirente è F2i Ligantia, la holding controllata da F2i Sgr e partecipata daInfrastructure. Si sono realizzate tutte le condizioni per il completamento dell'operazione, incluse le autorizzazioni delle competenti autorità (Agcm per i profili concorrenziali, Presidenza del Consiglio rispetto alla normativa golden power) e l'espressione di gradimento da parte dei soci pubblici locali, Camere di ...

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Olbia Aeroporto, la Sase apre a nuovi investitori ... sia rotte nazionali come Brindisi, Olbia, Catania, Lamezia Terme, poi internazionali come Londra, ... che dal 2015 è stato classificato tra gli aeroporti di interesse nazionale, non deve essere ...

1300 chili di cibo sequestrati in aeroporti di Sardegna, Toscana e Umbria ...di generi alimentari sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso del 2020 negli aeroporti di Toscana, Sardegna e Umbria (Firenze, Pisa, Cagliari - Elmas, Olbia, ...

