Adua Del Vesco smentita da Rosalinda Cannavò: disse davvero a Zorzi che Massimiliano Morra era gay (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era lo scorso ottobre e Adua Del Vesco non era ancora Rosalinda Cannavò. Il GF Vip era iniziato da poco meno di un mese e nessuno degli inquilini sapeva che sarebbe rimasto per altri quattro mesi, tra scontri, eliminazioni, accuse e… outing. Come quello a Massimiliano Morra da parte dell’attrice che aveva rivelato a Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era lo scorso ottobre eDelnon era ancora. Il GF Vip era iniziato da poco meno di un mese e nessuno degli inquilini sapeva che sarebbe rimasto per altri quattro mesi, tra scontri, eliminazioni, accuse e… outing. Come quello ada parte dell’attrice che aveva rivelato a Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

alycien5 : @G_Onagap21 Voi che salvate adua e non samantha farete un torto peggiore del mio - Steffy96554979 : Adua Del Falso ha un bisogno quasi ossessivo di creare favole e spostare l'attenzione su di sé per sentirsi rilevan… - eleonoraale1 : Adua con la stessa faccia di chi guarda un canadair dei vigili del fuoco pieno d’acqua ???????????? #exrosmello #mellos #gfvip - Daniela98296128 : RT @ViloAngela: @Anaiviv88 @tranviadeseo Adua non ha saputo fingere passione a letto con Zenga, né entusiasmo quando l'hanno mandata a vede… - ViloAngela : @Anaiviv88 @tranviadeseo Adua non ha saputo fingere passione a letto con Zenga, né entusiasmo quando l'hanno mandat… -