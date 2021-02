Acqua rossa a Santa Teresa: Ministero chiede a Ispra “valutazione tecnico-scientifica” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Santa Teresa: per archiviare la vicenda della ‘Acqua rossa’, non basterà il nostrano motto ‘è tutt’apposto’”. L’avvocato Oreste Agosto, che più volte ha sollecitato gli organi di verifica competenti, oggi ottiene una significativa risposta di merito da parte della direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Il 24 febbraio il direttore generale Giuseppe Lo Presti ha infatti indirizzato una dettagliata missiva all’Ispra – Centro nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno e, per conoscenza, all’Arpa Campania, al Comune di Salerno, alla Prefettura, all’avvocato Agosto ed alla Procura della Repubblica. Nel testo, avente ad oggetto ‘Denuncia del 07/12/2020 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “: per archiviare la vicenda della ‘’, non basterà il nostrano motto ‘è tutt’apposto’”. L’avvocato Oreste Agosto, che più volte ha sollecitato gli organi di verifica competenti, oggi ottiene una significativa risposta di merito da parte della direzione generale per il risanamento ambientale deldell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Il 24 febbraio il direttore generale Giuseppe Lo Presti ha infatti indirizzato una dettagliata missiva all’– Centro nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno e, per conoscenza, all’Arpa Campania, al Comune di Salerno, alla Prefettura, all’avvocato Agosto ed alla Procura della Repubblica. Nel testo, avente ad oggetto ‘Denuncia del 07/12/2020 ...

