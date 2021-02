A Sanremo Lo Stato Sociale promette effetti speciali, punk e ironia (Di venerdì 26 febbraio 2021) A tre anni dall’exploit di Una vita in vacanza, il collettivo musicale bolognese Lo Stato Sociale torna a Sanremo. Con un brano scatenato, punk e ironico che risponde al titolo di Combat Pop. Lo Stato Sociale. Gli esordi e la carriera guarda le foto I ragazzi, che negli anni hanno consolidato il loro status di band cult, promettono anche uno show spettacolare sul palco dell’Ariston. Proprio come è accaduto nel 2018 quando si sono esibito assieme alla ballerina acrobatica ultraottantenne ma ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) A tre anni dall’exploit di Una vita in vacanza, il collettivo musicale bolognese Lotorna a. Con un brano scatenato,e ironico che risponde al titolo di Combat Pop. Lo. Gli esordi e la carriera guarda le foto I ragazzi, che negli anni hanno consolidato il loro status di band cult, promettono anche uno show spettacolare sul palco dell’Ariston. Proprio come è accaduto nel 2018 quando si sono esibito assieme alla ballerina acrobatica ultraottantenne ma ...

profgaga2 : @GioPanariello @RaiTre @RaiPlay Tra i pochi programmi della Tv di Stato che meritano di essere guardati, ieri belli… - bsunflo : vabbè qua lodo mi hai persa ???? il mio sanremo è stato tre anni fa e me l'hai regalato ???????? - bidiboris : RT @isola_nino: Debito di Stato per pagare l’ospitata di Gaga Lady a Sanremo - MariPi__ : RT @sonolaferaz: 'il mio sanremo è stato tre anni fa, non ce ne sarà mai un altro, e me l'hai regalato, questo sarà il tuo' lodo ???? https:… - luisitoitaly111 : Ecco qua che non stata dayane in sapere chi inizia Sanremo stato TOMASSO #Dayane Mello #DAYANE #rosmello… -