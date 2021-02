Zona arancione scuro a Bologna: ecco cosa cambia rispetto alla fascia arancione “normale” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alice Torri Da lunedì 25 febbraio Bologna sarà in Zona arancione scuro, come ha stabilito un provvedimento firmato da Stefano Bonaccini. Gli altri comuni interessati in Emilia Romagna sono Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, e i confinanti di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme (Ravenna). In Lombardia Attilio Fontana, presidente della Regione, ha firmato l’ordinanza che istituisce una Zona arancione “rafforzata” per tutta la provincia di Brescia e per alcuni Comuni delle province di Bergamo e Cremona. Il provvedimento ha validità dal 23 febbraio fino al 2 marzo. I Comuni bergamaschi interessati sono: Viadanica, Predore, Adrara San ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alice Torri Da lunedì 25 febbraiosarà in, come ha stabilito un provvedimento firmato da Stefano Bonaccini. Gli altri comuni interessati in Emilia Romagna sono Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, e i confinanti di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme (Ravenna). In Lombardia Attilio Fontana, presidente della Regione, ha firmato l’ordinanza che istituisce una“rafforzata” per tutta la provincia di Brescia e per alcuni Comuni delle province di Bergamo e Cremona. Il provvedimento ha validità dal 23 febbraio fino al 2 marzo. I Comuni bergamaschi interessati sono: Viadanica, Predore, Adrara San ...

you_trend : ? Zona gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre… - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - SkyTG24 : Covid Emilia Romagna, per Bologna al vaglio zona 'arancione scuro' - ZinosK67 : da sabato 27...Bologna in zona arancione scuro: scuole chiuse per 2 settimane - Sfrenest : Tg #Rai1: da sabato Bologna in zona ARANCIONE SCURO. Ma l'arancione scuro non è rosso? -