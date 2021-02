Zoe Cristofoli, foto da urlo e frecciatina a Theo: “Svegliati un pochino”. E i tifosi… (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zoe Cristofoli non ha grandi pretese. Un costume, sole e mare e la fidanzata di Theo Hernandez è assolutamente appagata. La modella e influencer ha condiviso uno scatto che non lascia spazio a dubbi: la voglia di estate è fortissima.caption id="attachment 113219" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLa foto è stata naturalmente molto apprezzata dai fan e follower di Zoe. Anche dal fidanzato Theo, che ha commentato incantato. Zoe lo ha quindi stuzzicato: "Però Svegliati un pochino eh...". E i tifosi hanno preso al balzo la palla per ricordare a Theo di concentrarsi sul Milan. Qualcuno lo ha anche provocato chiedendogli se stesse ancora pensando ad Hakimi e al derby perso...embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLr7eOGFtRX/" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zoenon ha grandi pretese. Un costume, sole e mare e la fidanzata diHernandez è assolutamente appagata. La modella e influencer ha condiviso uno scatto che non lascia spazio a dubbi: la voglia di estate è fortissima.caption id="attachment 113219" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLaè stata naturalmente molto apprezzata dai fan e follower di Zoe. Anche dal fidanzato, che ha commentato incantato. Zoe lo ha quindi stuzzicato: "Peròuneh...". E i tifosi hanno preso al balzo la palla per ricordare adi concentrarsi sul Milan. Qualcuno lo ha anche provocato chiedendogli se stesse ancora pensando ad Hakimi e al derby perso...embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLr7eOGFtRX/" Golssip.

Mediagol : #Video Zoe Cristofoli, pose e outfit mozzafiato: lady Hernandez fa impazzire i followers così... - CQFSmoje666 : @theres52ways @sburrotre @gattusismo__ @dino_andreani How it started: Zoe Cristofoli alla DS How it ended: prof Mor… - zazoomblog : Zoe Cristofoli: “Theo Hernandez umore nero ma non è finita qui” - #Cristofoli: #“Theo #Hernandez #umore - PianetaMilan : #DerbyMilano - #ZoeCristofoli: '#TheoHernandez umore nero, ma non è finita qui' - sportli26181512 : Zoe Cristofoli: 'Il Milan non mollerà, non è finita qui!': Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez, ha rilascia… -