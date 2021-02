«Zingaretti vuole dimettersi» | Pd verso un nuovo psicodramma Delrio | «Ne abbiamo parlato»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Colpo di scena nella telenovela Pd. Dopo gli psicodrammi sulle quote rosa e sui complimenti a Barbara D’Urso, in vista dell’assemblea nazionale del 13 e 14 marzo, i dem ora si trovano alle prese con un’ipotesi di dimissioni di Nicola. In sostanza, il segretario dem si sarebbe stancato della litigiosità interna del partito, delle continue critiche nei suoi confronti, dei tentennamenti sull’alleanza con il M5S. Tutte questioni nelle quali, c’è da dire, il suo ruolo di leader non è stato poi così incisivo. Tanto che si è ritrovato a fare «il notaio degli accordi di corrente», come pare dicano nel suo entourage per giustificarne la stanchezza. L’ipotesi delle dimissioni diIn particolare è stato il Fatto quotidiano a riferire che «Zinga si è stufato» e, prosegue il titolo dell’articolo firmato da Wanda Marra, «sarà dimissionario ...

Il capogruppo del Partito Democratico alla Camera: "Il tweet di supporto alla D'Urso? Mi piace quando la gente dice quello che pensa" Se è vero che Nicoladimettersi alla prossima assemblea Pd di marzo? "No, ci ho parlato un'ora fa e mi ha detto di no, che non è vero". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo ...Roma, 25 feb 14:16 - Se è vero che Nicoladimettersi alla prossima assemblea Pd di marzo? "No, ci ho parlato un'ora fa e mi ha detto di no,...In base all’analisi di Mediamonitor.it, Salvini e Meloni i più presenti fra i leader di partito. Oltre a Speranza e Di Maio, in grande spolvero i neoministri Giorgetti e Garavaglia. Fra i tecnici, Fra ...Se è vero che Nicola Zingaretti vuole dimettersi alla prossima assemblea Pd di marzo? "No, ci ho parlato un'ora fa e mi ha detto di no, che non è vero". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pe ...