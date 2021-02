Zazzaroni: “solo in Italia le eliminazioni europee vengono considerate una liberazione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni scrive un editoriale interessante e condivisibile sulla condizione del calcio Italiano che è uscito piuttosto malconcio sia dall’andata degli ottavi di Champions sia da quella di Europa League. Perché a Lazio e Atalanta, che hanno affrontato Bayern e Real Madrid, va aggiunta la Juventus che ha perso 2-1 in casa del Porto. Così come va ricordato il 2-2 del Milan a Belgrado contro la Stella Rossa e la sconfitta 2-0 del Napoli a Granada che è nono nella Liga. Zazzaroni si sofferma anche sui presunti torti arbitrali subiti dalle Italiane in Champions ma è un altro l’aspetto che ci ha particolarmente colpito e cioè la riflessione sulla pratica tutta Italiana di quasi gioire alle eliminazioni europee. Ogni anno le nostre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport il direttore Ivanscrive un editoriale interessante e condivisibile sulla condizione del calciono che è uscito piuttosto malconcio sia dall’andata degli ottavi di Champions sia da quella di Europa League. Perché a Lazio e Atalanta, che hanno affrontato Bayern e Real Madrid, va aggiunta la Juventus che ha perso 2-1 in casa del Porto. Così come va ricordato il 2-2 del Milan a Belgrado contro la Stella Rossa e la sconfitta 2-0 del Napoli a Granada che è nono nella Liga.si sofferma anche sui presunti torti arbitrali subiti dallene in Champions ma è un altro l’aspetto che ci ha particolarmente colpito e cioè la riflessione sulla pratica tuttana di quasi gioire alle. Ogni anno le nostre ...

