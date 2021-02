World of Warcraft: Shadowlands non avrà nuove opzioni di personalizzazione per i personaggi e i fan si infuriano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Q&A sulla BlizzCon di World of Warcraft è un buon modo per concludere le questioni in sospeso dopo i grandi annunci e colpi di scena dello show, ma una risposta ha acceso una tempesta di polemiche tra i fan del gioco. Una forte polemica riguardo la personalizzazione del personaggio. La patch tra la fine di Battle for Azeroth e l'inizio ufficiale di Shadowlands era piena di nuove opzioni di personalizzazione, come cicatrici, colori degli occhi, tagli di capelli e colori, tonalità della pelle, gioielli, sopracciglia, tatuaggi e opzioni per le orecchie per gli elfi. Blizzard ha anche dichiarato che i designer intendono continuare ad espandere la personalizzazione del personaggio nel corso del ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Q&A sulla BlizzCon diofè un buon modo per concludere le questioni in sospeso dopo i grandi annunci e colpi di scena dello show, ma una risposta ha acceso una tempesta di polemiche tra i fan del gioco. Una forte polemica riguardo ladelo. La patch tra la fine di Battle for Azeroth e l'inizio ufficiale diera piena didi, come cicatrici, colori degli occhi, tagli di capelli e colori, tonalità della pelle, gioielli, sopracciglia, tatuaggi eper le orecchie per gli elfi. Blizzard ha anche dichiarato che i designer intendono continuare ad espandere ladelo nel corso del ...

