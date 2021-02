Wonder Woman sconfigge il trumpismo tutto da sola: non ditelo al Pd! (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Luca Graziani “Questo mondo non è ancora pronto per tutto quello che farai. Verrà il tuo tempo Diana. E vedrai che tutto sarà diverso”. No, non è una chat di partito trafugata nel momento delle nomine. Non è la segreteria Zingaretti-Orlando che avvisa le gentili deputate: a causa del cattivo tempo, il Woman new deal è stato rinviato a data da destinarsi. Sono le parole di Antiope, interpretata da una statuaria Robin Wright, che mette in guardia l’eroina bambina nel lungo preambolo mitologico di Wonder Woman 1984. Integrità, dirittura, onore sono le virtù che servono a vincere, dice, ma noi tiriamo in mezzo anche la pazienza prima di girare il pacchetto completo alle donne del Pd NetWork. Oggi ci vorrebbe, sì, una “Pietra dei Sogni”. Uno di quei magici monili esaudisci desideri che risolva un po’ di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Luca Graziani “Questo mondo non è ancora pronto perquello che farai. Verrà il tuo tempo Diana. E vedrai chesarà diverso”. No, non è una chat di partito trafugata nel momento delle nomine. Non è la segreteria Zingaretti-Orlando che avvisa le gentili deputate: a causa del cattivo tempo, ilnew deal è stato rinviato a data da destinarsi. Sono le parole di Antiope, interpretata da una statuaria Robin Wright, che mette in guardia l’eroina bambina nel lungo preambolo mitologico di1984. Integrità, dirittura, onore sono le virtù che servono a vincere, dice, ma noi tiriamo in mezzo anche la pazienza prima di girare il pacchetto completo alle donne del Pd NetWork. Oggi ci vorrebbe, sì, una “Pietra dei Sogni”. Uno di quei magici monili esaudisci desideri che risolva un po’ di ...

