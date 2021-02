WandaVision la seconda stagione si farà? | parla il presidente della Marvel Studios

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mancano solo due settimane alla fineserie tvche viene trasmessa in esclusiva su Disney Plus e in molti fan si stanno chiedendo se ci sarà o meno una. La verità, secondo quello che si è potuto intuire, è che la serie potrebbe, come non potrebbe, avere dei nuovi episodi. Quindi qual è la risposta in merito ad una nuovadi? In questo articolo avevamo scritto quale poteva essere il possibile destino dei figli di Scarlet Witch e nel mentre, ildiKevin Feige ha provato a dare qualche risposta sulla possibiledie, interrogato a tal proposito, non ha comunque saputo dare risposte ...

'Sono da così tanto tempo alla Marvel da non poter dire un 'NO ' definitivo a qualsiasi cosa, anche ad una stagione di'. Il penultimo episodio di '' sarà on line domani,...Il dirigente ha detto chiaramente che, al momento, non ci sono piani per una stagione di e che, molto di ciò che arriverà in futuro "dipenderà dalla storia delle serie e dei film ...