Volley Lube: esonerato mister De Giorgi ed il vice Giolito

Il Volley italiano scosso da un'incredibile separazione che si è concretizzata nelle ultime, convulse, ore. A.S. Volley Lube, infatti, ha ufficializzato l'esonero dalla guida tecnica della prima squadra il mister Ferdinando De Giorgi ed il suo vice Nicola Giolito. La società di pallavolo, oltretutto, ha annunciato che entro le prossime 24 ore sarà comunicato il nome del successore del mister appena sollevato dall'incarico di allenatore.

Volley Lube, esonerato De Giorgi

Ecco il comunicato stampa ufficiale che ha decretato la separazione di Ferdinando De Giorgi dalla Volley Lube: "A.S. Volley ...

