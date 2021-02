Volley femminile, Champions League 2021: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto pronto per la fase finale della CEV Champions League femminile 2021: ecco il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale. L’Italia rimane in corsa con tutte le quattro squadre iscritte, che hanno superato la fase a gironi ed ora si preparano agli scontri diretti. Novara incontrerà le turche del Fenerbahce Istanbul, Busto Arsizio se la vedrà con l’Eczacibasi Istanbul, mentre Scandicci e Conegliano si sfideranno in un nuovo derby italiano. I quarti di finale si svolgeranno con la formula delle due gare di andata e ritorno (ed eventuale golden set). Le vincitrici accederanno poi alle semifinali. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto pronto per la fasedella CEV: ecco ile glideidi. L’Italia rimane in corsa con tutte le quattro squadre iscritte, che hanno superato la fase a gironi ed ora si preparano agli scontri diretti. Novara incontrerà le turche del Fenerbahce Istanbul, Busto Arsizio se la vedrà con l’Eczacibasi Istanbul, mentre Scandicci e Conegliano si sfideranno in un nuovo derby italiano. Idisi svolgeranno con la formula delle due gare di andata e ritorno (ed eventuale golden set). Le vincitrici accederanno poi alle semifinali. Di seguito ilcompleto e glidei ...

