Volley | Champions League | Busto Arsizio firma l’impresa! Schiacciato l’Eczacibasi | si sogna la semifinale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Impresa clamorosa dinell’andata dei quarti di finale della2021 difemminile. Le Farfalle hanno sconfittoIstanbul, una delle grandi corazzate favorite per la conquista del massimo trofeo europeo. Le ragazze di coach Marco Musso si sono letteralmente superate tra le mura amiche dell’e-work Arena e hanno trionfato per 3-1 (25-19; 15-25; 25-17; 28-26). Una vera e propria apoteosi per la formazione lombarda, che ora può seriamente puntare a un’incredibile qualificazione alle semifinali: dovranno vincere due set nel ritorno di settimana prossima, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio.è stata presa per mano dall’opposto Camilla Mingardi (19 punti, 3 aces), ...