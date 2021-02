Volley, Champions League 2021: Busto Arsizio vince 3-1 contro l’Eczacibasi Istanbul (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Unet E-Work Busto Arsizio vince in quattro set (25-19, 15-25, 25-17, 28-26) contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul nella gara di andata dei quarti di finale di Cev Champions League femminile 2020/2021. Grande prestazione delle ragazze di coach Musso, che fin da subito impongono il loro gioco. La compagine turca sembra ritrovare ritmo nel secondo parziale ma alla lunga sono le Farfalle ad avere la meglio, nonostante un calo nel quarto parziale faccia rientrare le avversarie. Successo da tre punti importantissimo per le Bustocche, che la prossima settimana affronteranno la gara di ritorno in trasferta. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL PROGRAMMA COMPLETO DEI ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Unet E-Workin quattro set (25-19, 15-25, 25-17, 28-26)VitrAnella gara di andata dei quarti di finale di Cevfemminile 2020/. Grande prestazione delle ragazze di coach Musso, che fin da subito impongono il loro gioco. La compagine turca sembra ritrovare ritmo nel secondo parziale ma alla lunga sono le Farfalle ad avere la meglio, nonostante un calo nel quarto parziale faccia rientrare le avversarie. Successo da tre punti importantissimo per lecche, che la prossima settimana affronteranno la gara di ritorno in trasferta. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL PROGRAMMA COMPLETO DEI ...

