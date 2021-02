Volley | Busto Arsizio-Eczacibasi oggi in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Unet E-WorkVitrA Istanbul sarà visibilein tv: eccoe come seguire inla gara di andata deidi finale di CEVfemminile. Le Farfalle proveranno a sfruttare il “fattore campo” sul taraflex del PalaYamamay per avvantaggiarsi in vista della sfida di ritorno in Turchia. Non sarà però semplice contro la forte compagine turca, vicecampione del mondo in carica. L’assenza del pubblico renderà un po’ più agevole la gara di ritorno in trasferta, in programma il 4 marzo, ma lecche dovranno aggiudicarsi punti fin da subito per continuare a sperare nel passaggio in ...