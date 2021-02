Vinse il cancro da bambina | Hayley adesso farà l’astronauta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Che Elon Musk faccia la storia è cosa ormai fuori di dubbio. Da Tesla a Space X le sue imprese sono spettacolari e tutte rivolte al futuro. Sono rivoluzionarie anche le scelte delle persone che con lui compiono queste imprese. Hayley Arceneaux, 29 anni, mamma di una bambina, sarà la prima persona guarita dal cancro e con un arto artificiale a far parte di una missione spaziale.

A 29 anni Hayley Arceneaux è anche la più giovane americana a viaggiare come astronauta. Partirà a bordo di un razzo Falcon 9 prodotto dalla ...