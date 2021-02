Villareal – RB Salzburg | gli spagnoli agli ottavi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè ufficialmente passatodi finale di Europa League. La formazione spagnola ha vinto per 2-1 contro l’RBall’Estadio de la Ceramica. La gara fra le due squadre è stata combattuta ma alla fine quello scatto in più l’hanno fatto i padroni di casa. Rangers-Anversa 5-2: tutto facile per gli scozzesi– RB, com’è andata la partita? Sicuramente la gara si è rivelata molto positiva per ilche oltre ad aver trovato la vittoria ha strappato il pass per glidi finale di Europa League. Nonostante la sconfitta, il Salisburgo ha dato molto filo da torcere ai padroni di casa che però sono riusciti a rifilare due gol a Stankovic. La partita d’andata (0-2 per gli ...