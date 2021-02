Villa Lazzaroni, rogo in parcheggio: coinvolte quattro auto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Due scoppi a Roma. Poi le fiamme, divampate forse da un furgonato fermo nel parcheggio a Villa Lazzaroni, nel Municipio VII, all’Appio Latino. quattro le auto coinvolte dall’incendio che ha destato spavento tra i lavoratori del Comune e i cittadini. Da definire le cause del rogo. Le auto erano parcheggiate in una zona ombreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di zona. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Due scoppi a Roma. Poi le fiamme, divampate forse da un furgonato fermo nel, nel Municipio VII, all’Appio Latino.ledall’incendio che ha destato spavento tra i lavoratori del Comune e i cittadini. Da definire le cause del. Leerano parcheggiate in una zona ombreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di zona.

Roma, in fiamme scuolabus per disabili all'Appio Un pullmino per studenti disabili di Roma Capitale, per cause ancora da precisare, è andato a fuoco verso le 10 nel parcheggio del municipio VII, in via Tommaso Fortifiocca, accanto a Villa Lazzaroni, all'Appio Latino. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Non si registrano feriti o persone coinvolte. La vettura, tuttavia, ...

