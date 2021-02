VIDEO | Nucleare | Bardi | “Totale contrarietà al deposito nazionale in Basilicata”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) POTENZA – “La Basilicata esprime la totale unanime contrarietà alla proposta di localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico nei 16 siti individuati e ricadenti nel territorio regionale”. Lo ha ribadito il presidente della Regione Vito Bardi aprendo i lavori della presentazione ai sindaci, alla giunta e ai consiglieri regionali, del documento unico delle osservazioni tecnico – scientifiche. Bardi ha ricordato che il governo regionale ha seguito le indicazioni del Consiglio regionale che, in una risoluzione approvata all’unanimità il 13 febbraio scorso, aveva impegnato la giunta “a praticare ogni utile iniziativa finalizzata a far desistere il governo da ogni possibilità di allocare sul territorio regionale il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nominando una cabina di regia composto da persone in possesso delle competenze tecnico-scientifiche, nonché giuridiche, atte a scongiurare detta eventualità e promuovendo forme di partecipazione democratica della comunità regionale”, oltre che a “raccordare e supportare le iniziative congiunte con i Comuni direttamente coinvolti al fine di predisporre le necessarie osservazioni da presentare alla Sogin”.

Filippo95332486 : RT @_Bitw_n_10: zidane dopo aver mangiato una bistecca nucleare - Rembambit : RT @_Bitw_n_10: zidane dopo aver mangiato una bistecca nucleare - QuoteBusine1926 : RT @_Bitw_n_10: zidane dopo aver mangiato una bistecca nucleare - AlbeFarted : RT @_Bitw_n_10: zidane dopo aver mangiato una bistecca nucleare - toravon_ : RT @_Bitw_n_10: zidane dopo aver mangiato una bistecca nucleare -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Nucleare

Agenzia ANSA

... infatti, si oppone ferocemente all'intenzione di Biden di resuscitare l'accordo sulcon l'... Il messaggio contenuto in unpubblicato sui social era stato chiaro: "Prendo l'impegno di ......segretario per i Rapporti con gli Stati, in unmessaggio indirizzato all'incontro alla ... con la speranza che 'si tradurrà in un'azione concreta'nella direzione del disarmo. Si ratta ...Infine, basandosi su alcuni rumor che circolano nell’ultimo periodo, potrebbe anche essere possibile assistere ad un’esplosione nucleare che è in grado di eliminare Verdansk in Call of Duty Warzone.Il comitato “No scorie Puglia e Basilicata” si mobilita per manifestare la propria opposizione al progetto del Deposito unico nazionale dei rifiuti nucleari. Sono 17 le località individuate dalla Sogi ...