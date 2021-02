VIDEO Luna Rossa-New Zealand | rivivi gara-2 delle World Series Regata pazzesca | decisa per 16?

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021)e Team Newsi affronteranno nel match race che assegnerà la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I due equipaggi si fronteggeranno nella baia di Auckland a partire dal prossimo 6 marzo, chi vincerà sette regate conquisterà la Vecchia Brocca. I Kiwi partiranno con i favori del pronostico, ma il sodalizio italiano ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio, anche perché è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi. Team Prada Pirelli ha dominato la Prada Cup, demolendo prima gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e poi i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale). I ragazzi dello skipper Max Sirena proveranno a tenere testa ai padroni di casa.e Team Newsi sono già fronteggiate in due occasioni durante le ...