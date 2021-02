Video e foto da record, in Italia traffico al top sulla rete cellulari (Di giovedì 25 febbraio 2021) A gennaio 2021 gli smartphone hanno veicolato un volume di dati mai toccato nella storia del Paese, con una progessione senza precedenti. Merito anche delle tariffe sempre più basse. La rete fissa, che zoppica se più persone sono connesse in casa, spinge a rifugiarsi nel proprio... Leggi su repubblica (Di giovedì 25 febbraio 2021) A gennaio 2021 gli smartphone hanno veicolato un volume di dati mai toccato nella storia del Paese, con una progessione senza precedenti. Merito anche delle tariffe sempre più basse. Lafissa, che zoppica se più persone sono connesse in casa, spinge a rifugiarsi nel proprio...

disinformatico : Da Marte: l’atterraggio di Perseverance e le foto 3D grazie a Brian May - SeaWatchItaly : Nella quarta puntata del suo video diario per @ilmanifesto, @GiansandroMerli parla con Aniek, il nostro medico di b… - Tg3web : Una donna aveva perso il lavoro come maestra d'asilo dopo che l'ex compagno aveva fatto girare in chat foto e video… - FEARL0UIS : eleanor cambia nick su instagram e toglie il tag dalle foto con louis + pubblicati tre articoli riguardanti una pos… - HOBIQUlTY : @yourkittyness ALE TI PREGO HO APPENA VISTO UN GATTO UGUALE A NEBBIA L’HO RINCORSO PER 10 MINUTI PER FARGLI UNA FOT… -